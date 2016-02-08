Клубы топ-5 европейских чемпионатов потратили 354 миллиона на покупку футболистов зимой

Клубы элитных чемпионатов Англии, Германии, Италии, Испании и Франции в минувшее трансферное окно потратили 354 миллиона долларов.

Больше других зимой потратили английские клубы — 181 миллион. Следом за АПЛ идет испанская Примера с показателем в 62 миллиона. Клубы немецкой Бундеслиги скупились на 51 миллион, а представители французской Лиги 1 зимой расстались с 34 миллионами. Меньше всех потратили клубы итальянской Серии — 26 миллионов.

Стоит отметить, что зимой 2015 года клубы топ-5 лиг потратили средств на 26% больше.