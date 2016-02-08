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    В Москве может появиться станция метро, названная в честь ЦСКА

    Болельщики ЦСКА попросили мэра Москвы Сергея Собянина оказать содействие в вопросе присвоения наименования строящейся станции метро на Ходынском поле.

    "Сегодня в приемную Правительства Москвы было передано обращение жителей и болельщиков ЦСКА к мэру Сергею Семеновичу Собянину с просьбой оказать содействие в отношении присвоения наименования "ЦСКА" строящейся станции метро", — гласит сообщение, опубликованное фанатами "армейцев" в группе "Вконтакте".

    Напомним, что станцию на Ходынском поле должны открыть в конце 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 18:06
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 февраля 2016, 17:16

      Нужно назвать станцию"ЦСКА-АРЕНА".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 8 февраля 2016, 22:57

      У Акинфеева славы больше. Столько голов глупых напропускал.
      Надо увековечить.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > Zeff 9 февраля 2016, 03:37

      Бомжи, че вы сюда набежали?
      Оскорбляете ЦСКА. Можете себя вести адекватно?
      Надоели ваши шутки про Гинера и Акинфеева.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > CSKA75875 9 февраля 2016, 05:24

      Это не шутки. Может вам и весело, что у вас такая команда, но выступление в ЛЧ это позор.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > Zeff 9 февраля 2016, 08:06

      Я уважаю ваш клуб, но меня просто бесит когда вы начинаете во всю оскорблять ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 8 февраля 2016, 21:24

      Станция метро "Дезертир".

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Baggio1986 8 февраля 2016, 20:55

      Стадион на Беговой надо было строить)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 18:43

      конная как то по добрее звучит)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 8 февраля 2016, 18:27

      Станция метро "Конская".

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > 18JG 8 февраля 2016, 19:19

      Конечная )

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 8 февраля 2016, 18:23

      Круто

      3
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