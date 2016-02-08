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    Агент: «У Рыбуса было предложение из Англии»

    Футбольный агент Роман Орещук рассказал, что недавно грозненский "Терек" получил несколько предложений по трансферу полузащитника Мацея Рыбуса.

    "У Рыбуса было предложение от "Мидлсбро", но "Терек" оно не устроило. Перед грозненцами стоит задача попасть в еврокубки, а за те деньги, которые предлагали англичане, качественную замену Рыбусу не найти. "Мидлсбро" предлагал определeнную сумму сейчас и вторую половину в случае выхода команды в АПЛ.

    Помимо "Мидлсбро" у Рыбуса было предложение от турецкого клуба из первой шестeрки. Думаю, "Терек" согласился бы на это предложение, но сам игрок не захотел уезжать в Турцию", — сказал Орещук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 17:49
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