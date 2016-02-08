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    Билялетдинов: «Хотелось бы поработать в России»

    Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал о планах на будущее.

    "Встречался с клубами и в январе, и в феврале. Куда попало идти не хочу – времени жалко. Те проекты, которые предлагают, на мой взгляд, недолговечны.

    Предложения из-за рубежа тоже поступали, но там серьезных гарантий немного.

    Хотелось бы поработать в России, хотя если будут достойные варианты за границей, отчего же не попробовать? Можно поэкспериментировать.

    Работа в РФС? Я пока взял паузу с этой темой. До лета еще время есть, а дальше видно будет. Это работа футбольная, но в меньшей степени тренерская, скорее организационно-методическая", – сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 15:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 16:57

      Короче, не нужОн ты никому, ага.

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