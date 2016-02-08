Червиченко : «Хочу надеяться, что Мельгарехо поможет «Спартаку»

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко надеется на то, что новичок московского клуба Лоренсо Мельгарехо сможет влиться в новую команду.

"Лоренсо — неплохой игрок. Хочу надеяться, что поможет "Спартаку" подняться выше. Логично было бы использовать парагвайца на острие атаки, где ему с фланга будет помогать Квинси Промес. Связка Мельгарехо – Промес – это будет мощно!

Но на сегодняшний день в "Спартаке" вообще непонятная модель игры, каждый раз что-то новое. Поэтому Мельгарехо будут использовать так, как будет получаться.

Меня настораживает другая ситуация. "Зенит" усиливается двумя россиянами, а "Спартак" иностранцем. То ли в Москве чего-то недопонимают, то ли в Санкт-Петербурге знают больше. К чемпионату мира 2018 года явно будут еще какие-то изменения по лимиту", — сказал Червиченко.