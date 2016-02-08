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    Червиченко : «Хочу надеяться, что Мельгарехо поможет «Спартаку»

    Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко надеется на то, что новичок московского клуба Лоренсо Мельгарехо сможет влиться в новую команду.

    "Лоренсо — неплохой игрок. Хочу надеяться, что поможет "Спартаку" подняться выше. Логично было бы использовать парагвайца на острие атаки, где ему с фланга будет помогать Квинси Промес. Связка Мельгарехо – Промес – это будет мощно!

    Но на сегодняшний день в "Спартаке" вообще непонятная модель игры, каждый раз что-то новое. Поэтому Мельгарехо будут использовать так, как будет получаться.

    Меня настораживает другая ситуация. "Зенит" усиливается двумя россиянами, а "Спартак" иностранцем. То ли в Москве чего-то недопонимают, то ли в Санкт-Петербурге знают больше. К чемпионату мира 2018 года явно будут еще какие-то изменения по лимиту", — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 14:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 8 февраля 2016, 18:04

      бесит мну эт червь.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2016, 17:24

      Странно как еще бубен пока молчит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2016, 17:24

      Что червяк-что шнобель-как же вы достали скулить то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 17:10

      все за спартак стали переживать...как бы чего не вышло)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 16:56

      Блин!!! Какое ему дело до Спартака?

      0
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