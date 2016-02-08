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    Дзагоев: «Готов завершить карьеру в ЦСКА»

    Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев признал, что хочет выступать в составе армейской команды до конца карьеры, если в ближайшее время не получит предложение от европейского клуба.

    "Что касается постоянных слухов об интересе ко мне со стороны европейских клубов – пока это не больше чем разговоры. Реальных предложений еще не было. Да, были какие-то звонки, намеки, но никакой конкретики. Ни одной бумаги на столе Евгения Гинера или Романа Бабаева не было. Я уже не раз говорил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, но в той команде, которая борется за высокие места. У нас был разговор с руководством, и меня заверили, что если в клуб поступит предложение, которое устраивает всех, и я захочу уйти – препятствовать никто не будет. Если не удастся уехать в Европу, вижу себя игроком ЦСКА до конца карьеры. Не знаю, как сложится дальше, но пока я не представляю, что смогу играть за какой-то другой клуб в России", – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2016 13:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +9

      kingvitek 8 февраля 2016, 22:32

      Пора

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 17:01

      Короче, европейским топ-клубам он на фиг не нужен и это справедливо!

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 8 февраля 2016, 16:37

      Так завершай уже быстрей

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 8 февраля 2016, 16:33

      да пускай КОНЧАЕТ в цска ! лишь бы кончины хватило еще на пару сезонов

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 8 февраля 2016, 15:56

      Да,незавидная судьба,всю карьеру проковырялся в конских "яблоках".

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 февраля 2016, 15:49

      А уже никто из больших команд не купит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 8 февраля 2016, 15:24

      Алан, да рано тебе еще об этом думать! Еще Кубок Чемпионов и Кубок Мира над головой успеешь подержать! А если серьезно, то отличной карьеры в славном клубе ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Майор Дзагоев 8 февраля 2016, 17:03

      Я думал ты ему предложишь возвратить Аланию в РФПЛ...

      -2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 8 февраля 2016, 14:22

      Дзага лучший!!!А ненавистники у всех есть,но как известно,в основном они сосут сидя на диване!!!

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > CSKA №1 8 февраля 2016, 15:11

      я смотрю, у тебя большой опыт по занятиям на диване))))

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 февраля 2016, 13:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а кому еще нужен средненький игрочек?

      -8
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 8 февраля 2016, 13:47

      Да пора заканчивать,овёс нынче подорожал.

      -3
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