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    Арустамян: «Спартаку» интересен Бердыев»

    Комментатор Нобель Арустамян считает, что в случае отставки Дмитрия Аленичева пост главного тренера "Спартака" может занять Курбан Бердыев.

    "При непопадании в четверку может быть отправлен в отставку Дмитрий Аленичев. Это звучит уже практически официально, и ведь никто не может быть уверен в том, что "Спартак" выполнит свою задачу на сезон и попадет в еврокубки.

    Нового тренера "Спартак" будет искать (если вообще будет) в России — и многие догадываются, из кого клуб будет выбирать. Разговоры вокруг Курбана Бердыева ходят недаром: вариант с ним "Спартаку" интересен", - сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.02.2016 11:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2016, 17:22

      Ой и противный ты армяшка-кто тебя вообще печатает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 17:06

      Блин, Челоянца в Спартаке уже нет, а энтот Шнобель так и вьётся вокруг команды. Не нравится мне это.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 февраля 2016, 15:59

      Горите в аду твари,отстаньте от Бекиевича.Что б вы сдохли

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 8 февраля 2016, 17:07

      Ты про Арустамяна? Присоединяюсь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 февраля 2016, 13:55

      Кто бы "успокоил" этого Нобеля. Кроме него никто не заикается о "Бердыева в Спартак"! Надоел он уже своим бестолковым трепом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 февраля 2016, 12:55

      Алень - ВЕРИМ - Болельщик Ростова )))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 8 февраля 2016, 12:11

      Он не сможет тренировать Спартак!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Colonist 8 февраля 2016, 12:51

      спартак уже никто сможет......кроме федуна

      1
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      Рейтинг: +381

      fadda 8 февраля 2016, 11:55

      Встаёт обычный вопрос,который опровергает его слова - почему не подписали Бердыева перед началом сезона,ведь такая вероятность была более вероятна тогда,чем сейчас?
      Очередной бред от всезнайки-нобеля,который ставит из себя всезнающего эксперта в области инсайда.Сколько его прогнозов по переходам слышал максимум сбывались 1-2 из ста.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 11:45

      ДА...ДАЙТЕ УЖ БЕРДЫЕВУ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ!!!))

      9
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 февраля 2016, 11:33

      Опять Шнобель вылез.
      Второй Рабинер

      -3
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