Зотов: «Было бы здорово осенью сыграть в Лиге чемпионов»

Ну гимн лч можно и по тележку услышать) А что касается провала, то для Спартака это самое подходящее имя. Есть же в Пятигоске Провал - очень знаменитый.
Полузащитник "Спартака" Александр Зотов рассказал о том, что для команды считается успехом.
"Для "Спартака" только одно место может быть успехом. Все остальное – провал. Было бы здорово осенью сыграть в Лиге чемпионов. Послушать этот гимн… В прошлом только на выезды ездил, но нигде не играл. Хотелось бы этот пробел уже устранить, - рассказал Зотов.