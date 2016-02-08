Зотов: «Было бы здорово осенью сыграть в Лиге чемпионов»

Полузащитник "Спартака" Александр Зотов рассказал о том, что для команды считается успехом.

"Для "Спартака" только одно место может быть успехом. Все остальное – провал. Было бы здорово осенью сыграть в Лиге чемпионов. Послушать этот гимн… В прошлом только на выезды ездил, но нигде не играл. Хотелось бы этот пробел уже устранить, - рассказал Зотов.