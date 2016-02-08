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    Зотов: «Было бы здорово осенью сыграть в Лиге чемпионов»

    Полузащитник "Спартака" Александр Зотов рассказал о том, что для команды считается успехом.

    "Для "Спартака" только одно место может быть успехом. Все остальное – провал. Было бы здорово осенью сыграть в Лиге чемпионов. Послушать этот гимн… В прошлом только на выезды ездил, но нигде не играл. Хотелось бы этот пробел уже устранить, - рассказал Зотов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 11:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2016, 15:53

      Ну гимн лч можно и по тележку услышать) А что касается провала, то для Спартака это самое подходящее имя. Есть же в Пятигоске Провал - очень знаменитый.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 февраля 2016, 14:58

      Не в той команде ты находишься, чтобы о лиге чемпионов мечтать!

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 февраля 2016, 14:47

      мечтать не вредно

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 февраля 2016, 13:13

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      1. Краснодар
      2. Спартак
      3. Ростов
      4. Кони
      5. Труба
      *************
      вполне реальное желание

      -4
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      Рейтинг: +588

      Sergil > REDWHITE_ 8 февраля 2016, 14:51

      Реально было бы, если б Спартак болтался в зоне вылета. Это еще куда не шло.

      4
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      Рейтинг: +407

      18JG 8 февраля 2016, 12:31

      "Послушать этот гимн"

      Сходи на стадион, послушай.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 18JG 8 февраля 2016, 13:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак все 90-е слушал этот гимн, когда ты в садик ходил)))

      -4
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      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 8 февраля 2016, 13:33

      Эх, вы...все прошлым живете. А тем временем 12 лет без побед же :(

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 18JG 8 февраля 2016, 13:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»*
      Учись хорошо и все у тебя сложится

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      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 8 февраля 2016, 13:52

      Мясная лавка, слава Богу, не мое прошлое :D

      5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > REDWHITE_ 8 февраля 2016, 15:56

      Только не надо путать Спартак и народ)))

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 февраля 2016, 11:54

      "Для "Спартака" только одно место может быть успехом.
      И это место - шестое

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