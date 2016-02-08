Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мини-футбол. Скорович: «До последнего верили, что выйдем в четвертьфинал»

    Старший тренер сборной России Сергей Скорович ответил на вопросы журналистов после окончания матча с Хорватией. Вырванная последних минутах ничья (2:2) вывела нашу команду в 1/4 финала с первого места.

    - Прежде всего, радостно, что мы выполнили задачу и вышли в следующий раунд с первого места. Наша команда сегодня проигрывала по ходу всего матча, и футболисты проявили характер. Каждый работал над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Было очень много силовой борьбы, наша команда набирала по пять фолов в обоих таймах. Конечно, есть доля везения в том, что соперник не забил дабл-пенальти на последней минуте, притом, что удар наносился гораздо ближе, с места нарушения. Сейчас нам нужно восстановиться и ждать оппонента по четвертьфиналу.

    - Что, на ваш взгляд, нужно улучшать в игре для следующих матчей?

    - Улучшать нужно многое. Хотя мы и так показали плоды своей работы в этом матче. В частности - при розыгрыше стандартных положений. А на самом деле, все игры разные. Сегодня мы мало ошибались, но заслуга соперника в том, что он смог использовать наши немногочисленные промахи. У нас тоже были моменты, мне кажется, игра смотрелась. Она держала в напряжении до самого конца.

    - Был ли тот момент, когда вы всерьез стали переживать за судьбу четвертьфинала?

    - На самом деле, стопроцентной уверенности в результате в футболе вообще быть не может. Мы готовились к игре с Хорватией и понимали, что нам предстоит сложно. Соперника устраивала только победа. В этом отношении наши ожидания оправдались. Но мы до последнего верили, что справимся с задачей, пусть в концовке было совсем непросто.

    Календарь четвертьфинальных матчей:

    8 февраля

    18:30 Сербия - Украина (здесь и далее указано местное время)

    21:00 Португалия - Испания

    9 февраля

    18:30 Россия - Азербайджан

    21:00 Казахстан - Италия

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2016 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 17:25

      Уважаемый редактор, а почему бы не указать о каком турнире идёт речь, а?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11