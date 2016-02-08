Веденеев: «В «Спартаке» от Мельгарехо сразу потребуют результат»

Экс-защитник "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Лоренцо Мельгарехо в "Спартак".

"Какова будет участь Мельгарехо в "Спартаке"? Когда уровень задач возрастет, а игрок попадет в плотную опеку, когда придется железно отрабатывать в обороне и появится конкуренция за место в основе, которая многим не позволяет раскрепоститься? Это все психологически совсем другой уровень. Мельгарехо уже 25 лет. Он не совсем молодой — типа 21-летнего Депая из "Манчестер Юнайтед", у которого в случае осечки есть время, чтобы передохнуть, в запасе посидеть, набраться опыта. Попадет Мельгарехо в "Спартак" — там от него сразу будут требовать результат. Чуть что не так — на скамейку", - сказал Веденеев.