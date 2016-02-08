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    Абрамов: «За 100 миллионов Халка стоило продать в Китай»

    Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что "Зениту" было бы разумно продать нападающего Халка за 100 миллионов евро.

    "Если за Халка давали 100 миллионов евро и если его не продали за эти деньги, то "Зенит" поступил неумно, потому что деньги на трансферах можно не только тратить, но и зарабатывать. На эти 100 миллионов евро могли бы купить нескольких классных футболистов. Но у "Зенита" свои болезненные моменты – ведь за эту продажу никто комиссионные не получит.

    Возможно, думают о Лиге чемпионов – если Халка продадут, команде кирдык. Он очень популярен, он игрок основы сборной Бразилии. Может быть, в "Зените" думают, что через год за Халка могут дать не сто, а 80? Тогда, конечно, можно сейчас подождать. Не забывайте и о том, что есть сдерживающий фактор – сейчас такого, как Халк, не просто не купишь без согласования с представителями высшей власти, но и не продашь. Есть сдерживающий фактор – нашему футболу нужны звезды для представления ЧМ-2018. Это политическая история: как только начнут обсуждать трансфер нашего Светоча перед ЧМ-2018, сразу же возобладает мнение о том, что продать сейчас невозможно", - цитирует Абрамова Associated Press.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2016 09:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +272

      Inks 8 февраля 2016, 20:05

      Если бы кто-то заботился о представлении РПЛ перед ЧМ-2018 - не стали бы лигу убивать лимитом на легионеров

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 8 февраля 2016, 16:36

      Во-первых 100 млн никто не предлагал,во - вторых в Зените Халк основа,много делает в игре,не глумитесь,он отличный игрок и стоит того что бы играть в Зените и получать деньги,один из немногих из профессионалов в нашей стране по отношению к футболу

      3
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      Рейтинг: +231

      yanedo 8 февраля 2016, 12:34

      могли бы купить нескольких классных футболистов-----кого купить тупица у нас же лемит и так лавочников полно или может у нас в россии кто есть лучше а нам его непоказывают скрывают (Футбольный агент Владимир Абрамов идиот)

      5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 10:47

      халк ценный игрок он знает как забивать реброву....

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 февраля 2016, 10:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Он очень популярен, он игрок основы сборной Бразилии.")))))
      **************
      ***********
      Абрамов не в курсе, что Дунга вышвырнул хулка из сборной и заявил, что при нем жирный в сборной не будет?))))

      -6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > REDWHITE_ 8 февраля 2016, 15:14

      Это мягко говоря неправда.

      3
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > REDWHITE_ 8 февраля 2016, 16:51

      Деградированный, совершенно неграмотный и ещё к тому же дешёвый выпендрёжник,с кумиром на Аве,который походу в детстве его или обосцал и в задницу обидел ,а потом всем об этом рассказал,вот поэтому этот красно-белый ПОЛУПИД......здесь постоянно сопливит свое тухлой дыркой!!!!

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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 8 февраля 2016, 10:01

      На фабрику по производству фейерверков.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 февраля 2016, 09:54

      конечно уж кто кто а агент скажет что любого надо продавать за такие бабки

      3
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