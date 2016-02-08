Мендьета: «Невилла не уволят»

Ветеран "Валенсии" Гаиска Мендьета уверен, что главный тренер клуба Гари Невилл сохранит свой пост даже после невразумительного дебюта.

"Как я сказал до игры, его вряд ли уволят.

Президент и председатель верят в Гари и не хотят увольнять его так быстро. Спортивный директор и фанаты могут думать иначе.

Дело не в результатах, но и в том, как играет команда. Тут дело не только в Гари, но и самих игроках.

Посмотрите, как они играют – они не готовы выступать на таком уровне. Тут вина не только Гари, в клубе много других проблем", - цитирует Мендьету fourfourtwo.com.