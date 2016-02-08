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    Мендьета: «Невилла не уволят»

    Ветеран "Валенсии" Гаиска Мендьета уверен, что главный тренер клуба Гари Невилл сохранит свой пост даже после невразумительного дебюта.

    "Как я сказал до игры, его вряд ли уволят.

    Президент и председатель верят в Гари и не хотят увольнять его так быстро. Спортивный директор и фанаты могут думать иначе.

    Дело не в результатах, но и в том, как играет команда. Тут дело не только в Гари, но и самих игроках.

    Посмотрите, как они играют – они не готовы выступать на таком уровне. Тут вина не только Гари, в клубе много других проблем", - цитирует Мендьету fourfourtwo.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2016 09:01
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