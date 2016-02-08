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    Грозав: «Надеюсь попасть на Евро, если буду чаще играть в стартовом составе»

    Румынский полузащитник "Терека" Георге Теодор Грозав рассказал о своих надеждах на попадание на Евро-2016.

    "По сравнению со стартом сборов, чувствую себя физически очень хорошо. Доволен тем, что стал больше играть. Теперь мне нужно усердно тренироваться и поддерживать форму.

    Евро-2016? Я знаю, и надеюсь, что если буду чаще играть в стартовом составе за "Терек", то у меня есть все шансы выступить за сборную. Мне нужно играть, последние два года у меня было немного практики.

    После двух с половиной лет я чувствую себя комфортно. Стал понимать тренера, сотрудников клуба, со всеми нашел общий язык. Начал проникаться жизнью в Грозном. Думаю, сейчас я демонстрирую 90 процентов своего потенциала, и к концу сборов надеюсь выдать все 100 процентов. Доволен тем, как все складывается, и постараюсь выжать максимум", - сказал Грозав.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.02.2016 06:11
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