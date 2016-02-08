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    Раньери: «Букмекеры предрекали мне скорую отставку, а теперь записывают «Лестер» в фавориты АПЛ»

    Наставник "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что у него нет доверия букмекерам, записавшим его команду в главные фавориты чемпионата после победы над "Манчестер Сити" в матче 25-го тура АПЛ. Но при этом специалист отметил, что надеется на их правоту в этот раз.

    "У меня нет к ним веры! В начале сезона они заявляли, что я покину свой пост первым в АПЛ. Но надеюсь, в этот раз они угадают. Не желаю думать о чемпионстве. У меня в голове лишь ближайший поединок", – сказал Раньери

    Источник: BBC

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    08.02.2016 02:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 февраля 2016, 09:32

      Дядь, это еще те жулики. Стоит тебе пару игр слить и сразу начнется галдеж: "Мы же говорили!" Так что дерзай, мужик! Мы в тебя верим! Развороши это осиное гнездо!

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