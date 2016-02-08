Раньери: «Букмекеры предрекали мне скорую отставку, а теперь записывают «Лестер» в фавориты АПЛ»

Наставник "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что у него нет доверия букмекерам, записавшим его команду в главные фавориты чемпионата после победы над "Манчестер Сити" в матче 25-го тура АПЛ. Но при этом специалист отметил, что надеется на их правоту в этот раз.

"У меня нет к ним веры! В начале сезона они заявляли, что я покину свой пост первым в АПЛ. Но надеюсь, в этот раз они угадают. Не желаю думать о чемпионстве. У меня в голове лишь ближайший поединок", – сказал Раньери