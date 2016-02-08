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    Кобелев: «Динамо» вряд ли удовлетворит финансовые аппетиты Широкова»

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев поделился, каким образом ведется трансферная политика клуба в зимнее окно. Кроме того, специалист заявил, что бело-голубые не смогут позволить себе пригласить в команду экс-хавбека "Спартака" Романа Широкова из-за его немалых требований по зарплате.

    "У нас уже есть определенные наработки, а медлительность в подписании новичков связана с тщательным выбором по соотношению "цена-качество". Хотим взять игроков, у которых есть определенный уровень, и которых мы можем себе позволить подписать в финансовом плане. Думаем также и о перспективе, чтобы игрок в будущем приносил пользу. Есть очень много игроков, которые ходят по кругу в премьер-лиге, но это сейчас не наш путь. Хотим, чтобы на протяжении пяти-семи лет новичок приносил пользу "Динамо".

    Не было ли желания попробовать выйти на Широкова? Со мной на эту тему никто не связывался, но я примерно представляю его запросы. Думаю, мы не вписываемся в эти рамки", – сказал Кобелев.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.02.2016 00:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 февраля 2016, 09:34

      Да в рамки Широкова уже никто не вписывается!

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