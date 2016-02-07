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    Хиддинк: «После пропущенного гола «Челси» нащупал свою игру»

    Наставник "Челси" Гус Хиддинк дал комментарий после матча английской премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:1), в котором лондонцам удалось спастись от поражения в компенсированное арбитром время.

    "Испытал радость от реакции ребят на пропущенный гол. "Манчестер Юнайтед" здорово выглядел в первой половине встречи и в начала второй, непросто добиться победы над этой командой.

    По моему мнению ничья была бы заслуженным результатом. Мы неважно играли в стартовые 20 минут поединка, однако потом нам удалось выровнять игру. "МЮ" забил красивый гол, но после моя команда нащупала свою игру.

    Завтра у нас будет больше информации о здоровье Зума. Но и так всем было видно, что травма носит серьезный характер. Будем верить, что все обойдется", – сказал Хиддиинк.

    Источник: BBC

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    07.02.2016 22:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 февраля 2016, 14:47

      I did n't anything are you missing me to someonese ore yours adm is fck'n with his own eyes. what spam i post onl 1 mssg ???

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