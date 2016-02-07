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    «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Все голы

    В матче 25-го тура АПЛ "Челси" благодаря голу Диего Косты вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.

    0:1 – Лингард, 61

    1:1 – Коста, 90

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2016 21:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 7 февраля 2016, 21:19

      красавелы. челси лучше смотрелся

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR > DarkJoy 7 февраля 2016, 21:23

      Ну я бы поспорил на счёт этого,Челси не смотрелся лучше,обе команды сыграли достойно и имели моменты,к тому же МЮ имел вроде бы больше моментов опасных.

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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 7 февраля 2016, 21:17

      Всегда интересно смотреть дуэль этих команд,так как это всегда дуэль двух лучших вратарей мира,и они тащили в этом матче. Матч вратарей!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > ANTITERROR 7 февраля 2016, 22:26

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