«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Все голы

красавелы. челси лучше смотрелся
В матче 25-го тура АПЛ "Челси" благодаря голу Диего Косты вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.
0:1 – Лингард, 61
1:1 – Коста, 90
В матче 25-го тура АПЛ "Челси" благодаря голу Диего Косты вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.
0:1 – Лингард, 61
1:1 – Коста, 90
красавелы. челси лучше смотрелся
Ну я бы поспорил на счёт этого,Челси не смотрелся лучше,обе команды сыграли достойно и имели моменты,к тому же МЮ имел вроде бы больше моментов опасных.
Всегда интересно смотреть дуэль этих команд,так как это всегда дуэль двух лучших вратарей мира,и они тащили в этом матче. Матч вратарей!
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