«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Все голы

В матче 25-го тура АПЛ "Челси" благодаря голу Диего Косты вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.

0:1 – Лингард, 61

1:1 – Коста, 90