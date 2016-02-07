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    Альба: «Барселоне» становится все сложнее выигрывать в гостях»

    Защитник "Барселона" Жорди Альба отметил важность победы, добытой в выездной встрече против "Леванте" (2:0) в рамках 23-го тура Примеры, а также подчеркнул, что команда движется в правильном направлении.

    "Игра была достаточно плотная и мы могли неоднократно забить, но "Леванте" отлично играл в обороне. В непростом матче "Барселона" добыла важные три очка. С каждым разом все тяжелее одерживать выездные победы, сегодня нам пришлось несладко.

    У нас все идет по плану. Важно, что мы 28 матчей мы не проигрываем. Нужно и дальше двигаться вперед.

    Во второй встрече с "Валенсией" в кубке "Барселона" как обычно будет играть на победу. В первой встрече мы добились отличного результата, однако и во второй мы также должны настраиваться на победу. Эта игра важна для нас", – сказал Альба.

    Источник: ФК «Барселона»

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    07.02.2016 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 20:20

      Всё нормально, главное, не расслабляться, ага.

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