Слуцкий: «На втором сборе выполнили все запланированное»

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги второго сбора красно-синих и прокомментировал физическое состояние некоторых игроков команды.

"Мы изначально ставили задачу дать больше игрового времени футболистам, у которых его было не так много. Поэтому некоторые ключевые игроки пропускали встречу. В целом получился достойный спарринг. Те задачи, которые мы ставили на эту игру, выполнены. Они больше касались индивидуальных вещей и получения необходимого объема работы для того или иного игрока.

Хороший сбор. Выполнили все, что планировали. Это касается и спаррингов, и тренировочной работы. Единственное, что всегда расстраивает, это если какие-то игроки не могут принимать участия в сборе. Василий Березуцкий пока работает индивидуально. Ткачев начал работать в общей группе, отыграл тайм в товарищеском матче, но затем его операция снова дала знать о себе. Георгий Щенников со второй недели тренировался в общей группе, но пока далек от оптимальных кондиций. Эти вещи тревожат. Все остальное удалось выполнить. Кто из футболистов, которые пока не в общей группе, начнет работу с первого дня третьего сбора? Все, кроме Василия Березуцкого, который будет эпизодически подключаться к работе в общей группе.

Третий сбор будет очень похож на второй. Уровень спаррингов достаточно серьезный: играем с тремя клубами РФПЛ и "Малагой". Будем тщательнее готовиться к играм, чуть сбрасывать перед ними нагрузки, продолжать моделировать игровые действия. Опять же, для игроков все будет отличаться. У тех, кто прошел все сборы, и тех, кто присоединился к общей группе лишь на втором или третьем сборах, работа будет разная. Наша задача – привести всех к одинаковому состоянию", – сказал Слуцкий.