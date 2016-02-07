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    Кэррик: «Верю в то, что «МЮ» еще может выиграть титул»

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик в преддверии игры против "Челси" в 25 туре английской Премьер-лиги выразил мнение, что "красные дьяволы" еще способны побороться за титул.

    "Игра с "Челси" - это большая игра для нас. Если мы сможем приехать и победить, мы значительно улучшим свое положение.

    Я уже достаточно долго в Манчестере и у нас были не самые удачные сезоны, в которых все складывалось не лучшим образом ровно до той поры, пока мы не находили себя, пока не происходило единение команды для финального рывка, побед в оставшихся матчах.

    Это может быть целью для нас сейчас. Этот сезон, в каком-то смысле, начинается для нас только сейчас. Нужно сделать рывок и, надеюсь, мы не закончим сезон без трофея. Можем ли мы выиграть чемпионат? Думаю, да. Я верю в это. Я прекрасно понимаю положение и ситуацию, в которой мы находимся, но, если мы будем выигрывать, у нас появится шанс", - отметил Кэррик.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2016 17:59
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