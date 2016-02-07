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    Пресс-служба «Анжи»: «Леонардо самовольно пропускает сбор команды»

    Полузащитник "Анжи" Леонардо самовольно пропускает второй сбор махачкалинской команды в Марбелье. Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба Ислам Абакаров.

    "Агент футболиста на днях сказал, что Леонардо не может выехать, потому что его не пускает правительство Бразилии. У клуба информация, что никаких юридических препятствий для выезда нет. На данный момент игрок самовольно пропускает второй сбор команды в Марбелье", – отметил Абакаров.

    Напомним, ранее появилась информация, что хавбек стал виновником ДТП с летальным исходом.

    Источник: ТАСС

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    07.02.2016 17:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 7 февраля 2016, 17:44

      он же убил человека, какой еще футбол

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