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    Пономарев: «Широков все делает медленно, как черепаха Тортилла»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход бывшего полузащитника "Спартака" Романа Широкова в стан красно-синих.

    – В прессе ходила информация, что Широковым интересовался "Кайрат", три английских клуба, команды из Катара и ОАЭ. То есть какой-то интерес к нему есть.

    – Наверное, но кому нужен возрастной игрок? В этом возрасте, а ему 34 года, уже нельзя играть на высоком уровне, ведь футбол сейчас очень скоростной. А Роман все делает медленно. Это черепаха Тортилла. Да и в сборной, считаю, он не так хорошо выглядит, как пишут корреспонденты, которые делают ему рекламу. Мол, Широков отдал сумасшедший пас. Но он был один за весь тайм! Елки-палки!

    Ну, да, один пас он отдал, да любого ветерана поставьте – он тоже отдаст один идеальный пас. Так что армейцам нельзя на него рассчитывать. И потом, этот футболист подвержен травмам, в силу лет в том числе. Он не может выносить большие нагрузки. Это естественный физиологический процесс, который никуда не денешь. Так что, я думаю, Леонид Слуцкий напрасно на него надеется. Есть люди, которые хотят играть за ЦСКА, они рвутся в бой. Полузащита у армейцев уже сложившаяся. Кого-то нужно будет сажать на лавку, ведь Широков займет чье-то место. Это чревато серьезными последствиями для команды.

    Источник: Eurofootball

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    07.02.2016 17:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 7 февраля 2016, 22:27

      Блин истину глаголешь.Хотя почему то надежда пусть он хоть в газовике играет.помоги ты да 1/2 долпозти нам на евро.

      0
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 7 февраля 2016, 19:35

      Пора комментатором на матч тв.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 7 февраля 2016, 19:03

      Пора уже Роме на отдых. Надо уходить вовремя.

      4
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 7 февраля 2016, 17:09

      он прав

      4
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