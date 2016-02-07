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    Бубнов: «Если бы Слуцкий не совмещал посты, вопрос о Широкове в ЦСКА вообще бы не стоял»

    Известный эксперт Александр Бубнов считает, что интерес московского ЦСКА к свободному агенту полузащитнику Роману Широкову возник лишь из-за того, что Леонид Слуцкий совмещает посты главного тренера армейцев и наставника сборной России.

    "Чем плохо совмещение Слуцкого?. Если бы он не был тренером сборной, вопрос по приглашению Широкова в ЦСКА вообще не стоял. Он и по возрасту, и по игре не соответствует уровню. А у Слуцкого в голове и сборная, и клуб. для сборной он вроде нужен, а для ЦСКА – там конкуренция. Может, поэтому до сих пор переговоры не завершены? У него же еще условия чисто материальные… И если он окажется в ЦСКА, будет интересно посмотреть, как его станут использовать. Дзагоев говорит: "он бы нам не помешал". Но что это значит? Значит, что может выйти на замену, помочь. Но Широков-то видит себя в статусе игрока основного состава. И он должен в этом статусе определять игру, вести ее. А в своем теперешнем состоянии он этого сделать не сможет", - отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.02.2016 16:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 февраля 2016, 17:22

      Если бы он был ненужен, а звали бы его чисто по инициативе Слуцкого, он бы в ЦСКА и не был. Все-таки Гинер все решает.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 7 февраля 2016, 17:00

      Позвольте, мистер хренов эксперт, Слуцкому самому решать, кому выходить на поле, а кому на лавке сидеть. В ЦСКА специалисты поумнее вашего, разберутся без подсказок

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 16:51

      Всё так! Но Рому не жалко, своей головой думать надо было, а не минасовской, ага.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2016, 16:41

      Роман Широков не помешает Алану Дзагоеву, он поможет ЦСКА.

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      Рейтинг: +1289

      каа 7 февраля 2016, 16:41

      ну вот ...эксперт...Широков Дзагоеву не конкурент ....скорее Еременко... Дзага ,он больше в опорной зоне играет оттянуто с Натхо и Верблумом...
      Да и вообще, такой игрок как Рома усилит любой клуб ... даже своим появлением подняв планку требований других ... а как свободный агент ...это просто подарок

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > каа 7 февраля 2016, 16:52

      Ага, был такой подарок - троянский конь, может слышал?

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 7 февраля 2016, 16:58

      Не тот конек, товарищ

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