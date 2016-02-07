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    Президент «Марбельи»: «Думаю, Широкова нам не потянуть, но года через три посмотрим»

    Президент "Марбельи" Александр Гринберг поделился мнением о возможном приобретении в команду полузащитника Романа Широкова.

    – В "Марбелье" легионеров много?

    – Трое. Один из них, молодой перспективный литовец, уже привлекается в национальную сборную. В этом году команду пополнил российский футболист.

    – Георгий Минасов?

    – Верно.

    – Он известному агенту не приходится родственником?

    – Приходится. Это сын Арсена. Еще один интересный мальчишка из России играет в молодежной команде. Все эти ребята учились играть в футбол и выросли в Испании.

    – Может быть, Арсен Минасов по знакомству подтянул бы Широкова в Испанию? В Москве холодно и серо, а тут море, солнце, пальмы…

    – Думаю, мы не потянем капитана сборной России (улыбается). И вообще установка у нас на молодежь. Хотим, чтобы основу составляли молодые ребята. Ну и немножко опытных игроков им в помощь.

    – Хорошо, но года через три Роман Николаевич, полагаю, задумался бы над таким заманчивым вариантом завершения карьеры.

    – Никогда не говори "никогда". Посмотрим…

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2016 16:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 16:49

      Мафия! Русская!! Гринберг, Минасян.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Aztec58 7 февраля 2016, 19:18

      Скорее "гусская", ага)

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