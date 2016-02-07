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    Смоллинг: «Гиггз созрел для должности главного тренера»

    Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг поделился мнением, что Райан Гиггз, ныне выполняющий функции помощника главного тренера "МЮ", в будущем может стать отличным специалистом.

    "Знаете, это очень тяжело, когда ты находишься в раздевалке еще с теми парнями, которые были твоими партнерами по команде. Но он умеет отстраняться от этого, потому что сейчас он в числе тренеров. Безусловно, мы с ним продолжаем разговаривать и поддерживать отношения, но все теперь несколько по-другому. Он – тренер, а мы – игроки. И он четко разделяет эту границу.

    Поверьте, Райан созрел для того, чтобы быть наставником команды. Если на тренировке он чем-то или кем-то недоволен, он даст об этом знать. Он умел донести причину своего негодования и во время карьеры игрока. Мог объяснить, что именно ты делаешь не так. У Райана есть все качества для того, чтобы быть отличным главным тренером", - отметил Смоллинг.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2016 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:42

      Не тебе решать, блин!

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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 7 февраля 2016, 14:02

      Надо Гиггза тренером делать, а не истеричку португальскую!

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