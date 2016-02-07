Пеллегрини: «Силва может пропустить матч с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини заявил, что пока не известно, сможет ли полузащитник Давид Силва сыграть с "Тоттенхэмом" в следующую субботу, 14 февраля.

"Сказалась прежняя травма. Боюсь, что ему будет трудно восстановиться за такой короткий срок. Мы будем знать больше о его состоянии в ближайшие дни.

В футболе картина меняется каждую неделю. Сейчас не лучший момент для нас: в игровой форме только 14 футболистов, и мы проводим много матчей. Мы должны оправиться от этого поражения как можно скорее. Впереди еще 13 поединков Премьер-лиги, и делать прогнозы рано", - сказал Пеллегрини.