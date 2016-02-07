«Борнмут» - «Арсенал». Онлайн-трансляция

"Арсенал" уже четыре тура подряд не знает вкуса побед и с первого места скатился на четвертое. Отставание от "Лестера" составляет уже восемь очков, поэтому оступаться "канонирам" больше нельзя.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Борнмут" – "Арсенал". Начало в 16:30, не пропустите!