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    Моуринью: «Уверен, вскоре я вернусь к работе»

    Экс-тренер "Челси" Жозе Моуринью заявил, что в ближайшем будущем намерен вернуться к работе.

    "В этот момент я без работы и не знаю, где я буду в будущем, потому что в футболе ничего нельзя знать наперед. Но я уверен, что моим домом все равно будет Англия, моя семья останется в Лондоне.

    Я профессионал и должен идти вперед. Чтобы чувствовать себя счастливым, я должен вернуться в футбол. Это моя середа обитания. Я работал тренером с 2000 года, был перерыв в несколько месяцев, когда я покинул "Челси" в 2007 , так что сейчас это вторая пауза за 15 или 16 лет. Совершенно точно, что вскоре я вернусь к работе", – сказал Моуринью.

    Источник: 101greatgoals.com

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    07.02.2016 09:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      anacarp 7 февраля 2016, 09:50

      очень ждем этого

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