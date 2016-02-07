Гвардиола: «В первом тайме мы не могли сделать несколько точных передач подряд»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 20-го тура Бундеслиги против "Байера" (0:0).

"В первом тайме у нас были проблемы с тем, чтобы сделать три, четыре или пять точных передач подряд. После перерыва мы проделали хорошую работу и были более последовательны. Дуглас Коста лучше играл на фланге, чем в центре. Киммих показал исключительно хорошую работу в центре обороны, у Кислинга и Чичарито не было никаких шансов. Он отлично справился, очень хвалю!", – сказал Гвардиола.