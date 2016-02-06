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    Аленичев: «Расстраиваюсь, когда Зе Луиш не забивает»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча против "Сувон Самсунга" (2:0).

    – Вратарь Артем Ребров здоров? Вы решили поберечь его для матча с "Краснодаром"?

    – Да, с ним все хорошо.

    – С чем связна обратный выход на поле Зотова?

    – У нас просто не хватало людей.

    – Зе Луиш не забил несколько стопроцентных голов...

    – Пойду подбадривать его. Бывает. Я и сам расстраиваюсь, когда он не забивает. Ничего страшного, его еще прорвет.

    – Почему следили за игрой с трибуны?

    – Было лучше видно. Лучше следить за игрой с высоты.

    – Как производили замены?

    – В перерыве все обговорили.

    – А если бы нужно было внести коррективы в игру?

    – Послал бы помощника.

    – Как оцените молодежь?

    – Мне нравится, как ребята тренируются и стараются. Они впитывают то, что я им говорю. Они привыкают к новым требованиям. Мне понравился Мелкадзе своей настырностью и заряженностью на борьбу. Сегодня он выделялся. Конечно, это не говорит о том, что другие не выделялись. В прошлом году мы не привлекали Мелкадзе в основной состав. Если и дальше будет так работать, то у него есть шанс попасть в основной состав.

    – Как вам Гранат в паре с Боккетти?

    – Неплохо. Володя пропустил большой отрезок времени в прошлом году. Я его хорошо понимаю. Сейчас он набирает кондиции, – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 февраля 2016, 23:09

      да мы все огорчаемся.

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