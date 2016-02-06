Аленичев: «Расстраиваюсь, когда Зе Луиш не забивает»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча против "Сувон Самсунга" (2:0).

– Вратарь Артем Ребров здоров? Вы решили поберечь его для матча с "Краснодаром"?

– Да, с ним все хорошо.

– С чем связна обратный выход на поле Зотова?

– У нас просто не хватало людей.

– Зе Луиш не забил несколько стопроцентных голов...

– Пойду подбадривать его. Бывает. Я и сам расстраиваюсь, когда он не забивает. Ничего страшного, его еще прорвет.

– Почему следили за игрой с трибуны?

– Было лучше видно. Лучше следить за игрой с высоты.

– Как производили замены?

– В перерыве все обговорили.

– А если бы нужно было внести коррективы в игру?

– Послал бы помощника.

– Как оцените молодежь?

– Мне нравится, как ребята тренируются и стараются. Они впитывают то, что я им говорю. Они привыкают к новым требованиям. Мне понравился Мелкадзе своей настырностью и заряженностью на борьбу. Сегодня он выделялся. Конечно, это не говорит о том, что другие не выделялись. В прошлом году мы не привлекали Мелкадзе в основной состав. Если и дальше будет так работать, то у него есть шанс попасть в основной состав.

– Как вам Гранат в паре с Боккетти?

– Неплохо. Володя пропустил большой отрезок времени в прошлом году. Я его хорошо понимаю. Сейчас он набирает кондиции, – сказал Аленичев.