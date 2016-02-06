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    Пеллегрини: «Я не собираюсь сдаваться из-за неожиданного поражения»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в матче 25-го тура АПЛ против "Лестера" (1:3).

    "Не могу ни на что пожаловаться: "Лестер" играл лучше. Гол со стандарта, пропущенный на третьей минуте, очень повлиял на игру.

    У нас были моменты, но матч был очень сложным. Я ожидал большего от стартового отрезка игры, потому что это очень важно, мы играли дома против лидера.

    У нас многое впереди, например, Лига чемпионов, так что нужно принять этот опыт.

    В розыгрыше еще 36 очков, ничего не решено. Для нас важно, чтобы игроки восстановились, а я не собираюсь сдаваться из-за неожиданного поражения. Мы должны продолжать бороться", – сказал Пеллегрини.

    Источник: BBC

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    06.02.2016 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 6 февраля 2016, 20:32

      Неожиданное поражение потерпел бы Лестер, если бы тебе вдруг удалось бы выиграть. А поражение от Лестера закономерно.

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