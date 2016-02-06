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    Раньери: «Это сумасшествие. Сумасшедшая Премьер-лига»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился впечатлениями после победы в матче 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (3:1).

    "Это сумасшествие. Сумасшедшая Премьер-лига. Хороший результат, футболисты сыграли отлично. Мы никогда ничего не боялись и хотели выиграть здесь.

    Мы забили быстрый гол, после чего нелегко было поддерживать нужный уровень концентрации, но мы сумели это сделать, потому что уважаем "Манчестер Сити".

    Мы приложили много усилий, и теперь игрокам важно восстановить потраченную энергию. Каждый матч мы играем, как последний. Теперь мы очень, очень уверены в себе, и нам нужно подумать об "Арсенале". Мы готовы бороться с ними", – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    06.02.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 февраля 2016, 20:54

      Ждем сказку! Лестер впервые чем Англии!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 6 февраля 2016, 20:31

      Уважают они МС, поэтому не стали отгружать им 5-6 голов, хотя могли бы, если бы Варди хотя бы половину своих моментов забил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Niko 6 февраля 2016, 19:40

      красавцы. так держать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Willian92 6 февраля 2016, 19:26

      С Арсеналом будет игра в 9 очков Если удастся победить тогда будет непростительно не выиграть АПЛ. Хотя то что они добились сейчас это уже фантастика

      1
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