Краснодарский край получит пятых новых площадок к ЧМ-2018

По заявлению вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды, регион получит пять новых футбольных площадок к чемпионату мира 2018-го года, информирует портал "Живая Кубань". Создадут их в тех местах, где будут располагаться тренировочные базы участников мундиаля: две из них построят в Геленджике, одну в Краснодаре, и еще две в Анапе. За строительство будет отвечать администрации региона.

Напомним, в Сочи расположен стадион "Фишт", который примет четыре встречи группового турнира ЧМ-2018, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Кроме того, на нем пройдут поединки Кубка конфедераций.