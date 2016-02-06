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    Ломбертс: «С Жирковым и Кокориным друг друга уже понимаем»

    Защитник "Зенита" Николас Ломбертс поделился впечатлениями от второго сбора команды, отметив, что новички сине-бело-голубых Юрий Жирков и Александр Кокорин уже успели адаптироваться в петербургской команде.

    – В команде много шуток на тренировке. Сборы проходят в хорошем настроении?

    – Да, как вы сами видите, атмосфера в команде прекрасная, все идет по плану. Но во время игр все серьезно. В общем, все идет так, как и должно идти.

    – Не слишком ли длинным получается этот сбор с учетом поездки в Испанию?

    – Это российский футбол. Каждый год подготовка проходит в таком режиме, другого пути, чтобы подготовиться к весне, по сути нет. В Португалии осталась одна тренировка и одна игра. Дальше время пойдет быстрее. А там и игра с "Бенфикой".

    – Смотрели вчерашнюю игру "Бенфики", в которой она выиграла 5:0?

    – Нет. Только на прошлой неделе смотрел один из ее матчей.

    – Как вы относитесь к тому что в финале "Атлантик Кап" вместо "Яблонеца" вашим соперником будет шведский "Эребру"?

    – Думаю, шведская команда даже выше уровнем. А вообще это не очень принципиально.

    – Как адаптируются Жирков и Кокорин?

    – А мне кажется, они уже адаптировались в "Зените" и находятся в хороших кондициях. Мы друг друга понимаем.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.02.2016 16:28
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