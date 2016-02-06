Ломбертс: «С Жирковым и Кокориным друг друга уже понимаем»

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс поделился впечатлениями от второго сбора команды, отметив, что новички сине-бело-голубых Юрий Жирков и Александр Кокорин уже успели адаптироваться в петербургской команде.

– В команде много шуток на тренировке. Сборы проходят в хорошем настроении?

– Да, как вы сами видите, атмосфера в команде прекрасная, все идет по плану. Но во время игр все серьезно. В общем, все идет так, как и должно идти.

– Не слишком ли длинным получается этот сбор с учетом поездки в Испанию?

– Это российский футбол. Каждый год подготовка проходит в таком режиме, другого пути, чтобы подготовиться к весне, по сути нет. В Португалии осталась одна тренировка и одна игра. Дальше время пойдет быстрее. А там и игра с "Бенфикой".

– Смотрели вчерашнюю игру "Бенфики", в которой она выиграла 5:0?

– Нет. Только на прошлой неделе смотрел один из ее матчей.

– Как вы относитесь к тому что в финале "Атлантик Кап" вместо "Яблонеца" вашим соперником будет шведский "Эребру"?

– Думаю, шведская команда даже выше уровнем. А вообще это не очень принципиально.

– Как адаптируются Жирков и Кокорин?

– А мне кажется, они уже адаптировались в "Зените" и находятся в хороших кондициях. Мы друг друга понимаем.