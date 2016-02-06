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    Хиддинк: «Китаю недостаточно купить звезд, рассчитывая, что основа будущего в футболе заложена»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился мнением о возросшем влиянии Китая на футбольный мир.

    "Китай показывает, насколько серьезно он настроен в отношении мирового признания в футболе. Я контактировал с представителями этой страны, пока не пришел сюда, и я точно знаю, что они нацелены не только на приобретение дорогих футболистов. Это было бы слишком просто. Но для Китая еще очень важно развить систему футбола в целом, привлечь профессионалов на все уровни, в том числе в футбольное образование, чтобы создавать школы и академии и развивать направление в долгосрочной перспективе.

    Недостаточно просто купить звезд – и рассчитывать, что заложил основы будущего китайского футбола. Нужны базовые вещи, которые не так популярны, но незаменимы. И я знаю, что даже высокопоставленные чиновники в стране весьма заинтересованы развитием футбола. Они хотят внедрять образовательные программы в школы. И пусть эти шаги не дадут немедленных результатов, но они дадут их в будущем.

    Для команд и зрителей будет, конечно, приятно наличие звездных имен в чемпионате и кубках. Это выгодно и телевидению. Но преувеличивать значение этих приобретений не стоит. Важно продолжать работать на будущее, как мы делали и в "Анжи". Я много вкладывался в развитие молодежной системы, и не следует это недооценивать. Сейчас это современная и популярная академия, где до сих пор работают те тренеры, которых я нанял. Постепенно они вводят в команду молодежь, среди которой может оказаться пара настоящих звезд", – рассказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    06.02.2016 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 16:19

      Ахахах, где твой Анжи? И где будет Китай?!

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