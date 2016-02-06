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    «Фиорентина» заплатила «Спартаку» полмиллиона за аренду Косты

    Как сообщает Violanation, аренда хавбека «Спартака» Тино Косты обошлась «Фиорентине» в 500 тысяч евро. Также известно, что возможность выкупа прав на игрока практически исключена.

    Выплата большей части зарплаты аргентинца, составляющей два с половиной миллиона евро, по всей вероятности, остается за красно-белыми.

    Коста стал игроком "Спартака" летом 2013-го года, после полутора лет пребывания в московском клубе он отправился в аренду в «Дженоа», а в январе этого года присоединился к "Фиорентине".

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 15:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 февраля 2016, 17:27

      эт всё якин гад сделал.

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