«Фиорентина» заплатила «Спартаку» полмиллиона за аренду Косты

Как сообщает Violanation, аренда хавбека «Спартака» Тино Косты обошлась «Фиорентине» в 500 тысяч евро. Также известно, что возможность выкупа прав на игрока практически исключена.

Выплата большей части зарплаты аргентинца, составляющей два с половиной миллиона евро, по всей вероятности, остается за красно-белыми.

Коста стал игроком "Спартака" летом 2013-го года, после полутора лет пребывания в московском клубе он отправился в аренду в «Дженоа», а в январе этого года присоединился к "Фиорентине".