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    Кечинов: «Краснодар» – идеальный вариант для Широкова, но там его не ждут»

    Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о будущем бывшего хавбека красно-белых Романа Широкова.

    – Широкова в ЦСКА видите?

    – Вряд ли он перейдет. На позиции Романа выступает Еременко. Дзагоев сейчас больше играет как опорник. Если Широков окажется в клубе, то он будет дублировать функции финского полузащитника. Получится примерно то же самое, что в "Спартаке" с Поповым.

    – Тогда куда же пойти капитану сборной?

    – Где-то он должен играть. За сборную ведь он выглядел прилично.

    – При этом многие специалисты говорят, что в "Спартаке" он не блистал.

    – Согласен. Что при Якине, что при Аленичеве. Может, не его команда. "Краснодар" был бы идеальным вариантом, но там Широкова не ждут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 15:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 февраля 2016, 15:00

      Рома, футбольную обувь на гвоздь вешай, а сам отдыхать на курорт с жинкой и детями! На кой тебе эти головняки -- без тебя большевики обойдутся!

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 февраля 2016, 14:07

      Рома . забей на всё !!! Сиди дома ... Сколько можно думать ?

      0
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      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 6 февраля 2016, 21:25

      И сборная без него обойдется.
      Пусть дома сидит.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 16:15

      Пустое.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 6 февраля 2016, 16:02

      Не нуже он нам!!!!!!!!!!!!

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