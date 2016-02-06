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    Попов: «Переход Таски в «Баварию» – знак уважения к «Спартаку»

    Хавбек "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал переход защитника красно-белых Сердара Таски в "Баварию".

    «Это очень хороший трансфер – как для Таски, так и для клуба. Это свидетельство уважения к "Спартаку". Все-таки "Бавария" является топ-клубом. Одним из трех сильнейших клубов мира. Приглашение в такую команду нашего игрока – большая честь для всех людей, работающих в "Спартаке», – сказал Попов.

    Напомним, Таски будет выступать за мюнхенский клуб на парвах аренды до конца текущего сезона. Сообщается, что "Бавария" сможет выкупить трансфер игрока за восемь миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2016 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 16:23

      Смешно, блин, взяли на заплатку, ага, из уважения.

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