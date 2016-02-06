Попов: «Переход Таски в «Баварию» – знак уважения к «Спартаку»

Хавбек "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал переход защитника красно-белых Сердара Таски в "Баварию".

«Это очень хороший трансфер – как для Таски, так и для клуба. Это свидетельство уважения к "Спартаку". Все-таки "Бавария" является топ-клубом. Одним из трех сильнейших клубов мира. Приглашение в такую команду нашего игрока – большая честь для всех людей, работающих в "Спартаке», – сказал Попов.

Напомним, Таски будет выступать за мюнхенский клуб на парвах аренды до конца текущего сезона. Сообщается, что "Бавария" сможет выкупить трансфер игрока за восемь миллионов евро.