Варди: «Сделаем все, чтобы победить «Манчестер Сити»

Форвард «Лестера» Джейми Варди поделился ожиданиями от поединка 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», который состоится сегодня. По словам игрока, «лисы» приложат все усилия для победы.

«Мы понимаем, что будет жестко. В составе «Манчестер Сити» имеются игроки мирового класса, однако мы в состоянии дать бой любому сопернику. Бросим все силы, чтобы добыть три очка.

Мы не смотрим на игру соперника, понятно, что они фавориты и будут атаковать. Мы, в свою очередь, обязаны показать, что не являемся мальчиками для битья, а также игру, достойную победы», – сказал Варди.

Перед сегодняшней встречей "Лестер", возглавляющий турнирную таблицу, опережает "горожан" на три очка.