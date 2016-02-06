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    Родригес: «Сейчас Суарес превосходит Месси»

    Хавбек "Индепендьенте" и сборной Уругвая Кристиан Родригес считает нападающего "Барселоны" Луиса Суареса лучшим игроком на данный момент, чем его одноклубник Лионель Месси.

    "На данный момент Суарес превосходит Месси. Он находится в фантастической форме. Я горд за него, потому что он мой соотечественник и партнер по сборной Уругвая", – заявил Родригес.

    Напомним, Суарес записал на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи в пяти последних поединках за сине-гранатовых.

    Источник: Goal.com

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    06.02.2016 14:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 16:21

      Суарес раскрылся рядом с Месси, ага, и поэтому бестактно сейчас говорить о каком-то преимуществе Суареса. Пусть хоть пару лет поиграет на таком же уровне, ага.

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      Рейтинг: +55

      Surik43 > Aztec58 6 февраля 2016, 17:02

      Извини конечно, но ты немного не разбираешься в футболе. Не забывай, как Суарес играл в ФК "Ливерпуль", в АПЛ твоему Месси ноги бы поотрывали, и вспомни, куда скатился ФК "Ливерпуль" после уходы Суареса. Он и без Месси игрок мирового уровня.

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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion > Surik43 6 февраля 2016, 17:46

      Д а хватит вам спорить , Неймар , Месси и Суарез лучшие нападающие в мире и еще роналду , что попусту спорить!

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