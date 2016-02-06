Родригес: «Сейчас Суарес превосходит Месси»

Хавбек "Индепендьенте" и сборной Уругвая Кристиан Родригес считает нападающего "Барселоны" Луиса Суареса лучшим игроком на данный момент, чем его одноклубник Лионель Месси.

"На данный момент Суарес превосходит Месси. Он находится в фантастической форме. Я горд за него, потому что он мой соотечественник и партнер по сборной Уругвая", – заявил Родригес.

Напомним, Суарес записал на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи в пяти последних поединках за сине-гранатовых.