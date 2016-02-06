«Саутгемптон» – «Вест Хэм». Смотреть онлайн

Сегодня в матче 25-го тура АПЛ "Саутгемптон" на своем поле примет соседа по турнирной таблице "Вест Хэм". В случае победы "святые" смогут сократить отставание от "молотобойцев" до двух очков и укрепить свои позиции в борьбе за еврокубки.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка в 20:30, не пропустите!