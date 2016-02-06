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    Ерохин: «Второе место «Ростова» – закономерность»

    Экс-полузащитник "Урала" Александр Ерохин рассказал о том, как состоялся его переход в "Ростов", а также о первых впечатлениях от пребывания в стане желто-синих.

    "Предложение от "Ростова" поступило, когда я был в отпуске. После этого мы с семьей и супругой подумали и решили согласиться, подписали предварительный контракт. Потом "Ростов" провел переговоры с "Уралом", договорились, что я перейду уже зимой, чему я очень рад.

    Уже провел первую тренировку, пообщался с ребятами. Приняли тепло, похлопали мне на собрании. Атмосфера в коллективе хорошая, надеюсь, что так и будет дальше. Наверное, с Бердыевым поработать хочет каждый футболист в России. Высокие цели на сезон только увеличивают мотивацию и желание. Несколько игр "Ростова" в сезоне я смотрел, второе место клуба – закономерность, учитывая то, как они играют", – сказал Ерохин.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Ерохин принял участие в 12-ти поединках, отметившись четырьмя мячами и двумя голевыми передачами.

    Источник: ФК «Ростов»

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    06.02.2016 12:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Spooky Kid 8 февраля 2016, 23:01

      Всё, Урал сольется теперь в перди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 февраля 2016, 17:01

      Играй,играй-Ростов -чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 13:41

      Ага, похлопали и ещё похлопают!

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