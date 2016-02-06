Попов: «Мельгарехо – отличный игрок»

Хавбек "Спартака" Ивелин Попов отметил, что был бы рад возможному переходу полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо в московский клуб. По мнению игрока красно-белых, парагваец является отличным игроком. Напомним, до начала нынешнего сезона болгарский игрок являлся одноклубником Мельгарехо.

"Мельгарехо – это вопрос в компетенции селекционного отдела. Я не в курсе хода переговоров. Только в медиа черпаю информацию. Пишут и про "Спартак", и про "Локомотив", но пока Лоренцо нигде. Надеюсь, в ближайшее время эта история завершится, и Мельгарехо будет играть. Хорошо, если в "Спартаке". Он отличный игрок.

Какой он человек? Спокойный, вежливый. Очень хорошая семья у него. Приятные люди", – отметил Попов.