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    Попов: «Мельгарехо – отличный игрок»

    Хавбек "Спартака" Ивелин Попов отметил, что был бы рад возможному переходу полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо в московский клуб. По мнению игрока красно-белых, парагваец является отличным игроком. Напомним, до начала нынешнего сезона болгарский игрок являлся одноклубником Мельгарехо.

    "Мельгарехо – это вопрос в компетенции селекционного отдела. Я не в курсе хода переговоров. Только в медиа черпаю информацию. Пишут и про "Спартак", и про "Локомотив", но пока Лоренцо нигде. Надеюсь, в ближайшее время эта история завершится, и Мельгарехо будет играть. Хорошо, если в "Спартаке". Он отличный игрок.

    Какой он человек? Спокойный, вежливый. Очень хорошая семья у него. Приятные люди", – отметил Попов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2016 12:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 14:00

      Пусть отличный игрок помогает Кубани, ага.

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