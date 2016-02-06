«Герта» – «Боруссия» Д. Смотреть онлайн

Сегодня пройдет матч 20-го тура Бундеслиги, в котором "Герта" сыграет с дортмундской "Боруссией". В очном противостоянии сойдутся третье и второе место турнирной таблицы. Напомним, что в первом круге сильнее были дортмундцы, обыгравшие столичную команду со счетом 3:1.

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17:30 "Герта" – "Боруссия" Д