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    «Герта» – «Боруссия» Д. Смотреть онлайн

    Сегодня пройдет матч 20-го тура Бундеслиги, в котором "Герта" сыграет с дортмундской "Боруссией". В очном противостоянии сойдутся третье и второе место турнирной таблицы. Напомним, что в первом круге сильнее были дортмундцы, обыгравшие столичную команду со счетом 3:1.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречи субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    17:30 "Герта" – "Боруссия" Д

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 16:56
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