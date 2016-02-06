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    Куртуа: «Попасть в четверку будет очень тяжело»

    Вратарь "Челси" Тибо Куртуа смирился с тем, что его команда провалила сезон в АПЛ. По словам голкипера, у синих не получится бороться за место в четверке в чемпионате Англии.

    "Сейчас все меняется, мы играем хорошо и хотим хорошо завершить сезон. Если мыслить реалистично, мы постараемся выиграть Кубок Англии, но жеребьевка нас свела с "Манчестер Сити" – этот матч будет сродни финалу. В Лиге чемпионов будет тяжело, но в чемпионате надо подниматься выше, шестое или седьмое место возможно. Попасть в четверку будет очень тяжело. Сейчас четыре команды сражаются за чемпионство, поэтому мы знаем, что много очков они не потеряют. Мы хотим забраться как можно выше, но место в четверке уже недосягаемо", – заявил он.

    Напомним, что после 24 туров "Челси" идет на 13-м месте.

    Источник: Skysports

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    06.02.2016 10:56
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