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    «Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция

    В центральном матче 20-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" примет "Баварию". Хозяева поля набрали неплохую форму и сегодня "фармацевты" постараются взять реванш у мюнхенцев за поражение в первом круге (0:3).

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Байер" – "Бавария". Начало в 20:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      ajoq 6 февраля 2016, 21:47

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