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    Левандовски озвучил требования по новому контракту с «Баварией»

    Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски запросил у клуба новый контракт с улучшенной финансовой частью.

    Как сообщает источник, 27-летний поляк не прочь подписать новое соглашение с мюнхенцами, но он пойдет на это лишь в том случае, если "Бавария" согласится платить ему 18 миллионов евро в год.

    Отметим, что текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2019 года и его нынешний оклад составляет 9 миллионов за сезон.

    В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 19 голов.

    Источник: AS

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    06.02.2016 08:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +886

      xColaz 6 февраля 2016, 13:51

      Ну а толку, на год хватит, потом опять требовать будет.
      Там одних амбиций на 30 лямов.
      Пусть платят сразу 50 лям в год и премию

      -2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 февраля 2016, 13:14

      пора и халку увеличивать свою зарплату в 2 раза))

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 6 февраля 2016, 10:58

      Нормальные запросы - соответствуют уровню

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 февраля 2016, 10:14

      Футболисты уже вообще потеряли чувство меры,зарабатывают миллионы и ещё не довольны,пора уже вмешаться в это!Простые люди живут на 20-25 тысяч рублей(в среднем).Куда катиться мир,раньше такие Великие игроки как Марадонна и Пеле получали в три разв меньше чем какой-то Левандовски,все с ума посходили уже!

      6
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      Рейтинг: +1608

      кто там > джон базелон 6 февраля 2016, 13:14

      а при чем тут они? футбол это бизнес, навариваются кто как может

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > кто там 12 февраля 2016, 01:29

      Все верно,но меру надо знать.Уже футбол смотреть противно,когда такое твориться!

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 6 февраля 2016, 08:52

      Заплатят или перестанет забивать

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Лыков 6 февраля 2016, 12:42

      забивать перестанет..будет сидеть на лавке....а если не согласуют новый контракт...я думаю уйдет в другой клуб...например в реал

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