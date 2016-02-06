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    «Манчестер Сити» – «Лестер». Онлайн-трансляция

    Сегодня состоится центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Лестер". В очном противостоянии сойдутся первые две команды турнирной таблицы АПЛ, и цена ошибки в таких встречах очень велика.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Лестер". Начало в 15:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 14:54
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