Романцев: «Бавария» не просто так пригласила Таски»

Бывший наставник московского "Спартака" Олег Романцев выразил свою точку зрения касательно трансфера защитника красно-белых Сердара Таски в "Баварию".

– Отъезд Таски в саму "Баварию" удивил?

– В свое время я так же не понял продажу Видича в "Манчестер Юнайтед". Прекрасный был защитник и свой уровень в Европе подтвердил. Недавно закончил карьеру, к сожалению. Таски тоже хороший футболист. Сейчас непросто найти квалифицированного центрального защитника. "Бавария" не просто так Таски взяла, немцы редко допускают промашки. Значит, они рассмотрели в нем перспективу. Правда, не уверен, что Сердар будет попадать в стартовый состав. Просто стабильно выступать на своем уровне уже недостаточно – придется постоянно прыгать выше головы.

Возможно, деньги, вырученные за Таски, нужны для приобретения других исполнителей. В принципе, мы можем гордиться тем, что из не самой лучшей пока в России команды игрок переходит в такой клуб как "Бавария". Это делает честь нашему чемпионату.

Топ-клубы просто так футболистов не покупают. Для меня была непонятна ситуация, когда "Зенит" забрал ведущих игроков у "Рубина". Вместо того чтобы самим вырасти над "Рубином", они "Рубин" опустили. Такой вариант тоже приемлем, но мне он не по душе.