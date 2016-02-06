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    Тер Штеген хочет покинуть «Барселону» из-за недостатка игровой практики

    Вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Шетген раздумывает о том, чтобы сменить клуб после окончания нынешнего сезона.

    Сообщается, что футболисту недостаточного того игрового времени, которое он получает в матчах Лиги чемпионов, и он хочет стать основным вратарем команды.

    По информации источника, Тер Штеген и его агент в ближайшее время должны встретиться с руководством клуба и обсудить положение игрока в клубе. Если желание немца не будет удовлетворено, то летом он может перейти в другой клуб.

    Напомним, интерес к Тер Штегену проявляет "Ливерпуль".

    Источник: Sport.es

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    06.02.2016 01:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 февраля 2016, 01:53

      С Ливерпулем нормальный вариант

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