Тер Штеген хочет покинуть «Барселону» из-за недостатка игровой практики

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Шетген раздумывает о том, чтобы сменить клуб после окончания нынешнего сезона.

Сообщается, что футболисту недостаточного того игрового времени, которое он получает в матчах Лиги чемпионов, и он хочет стать основным вратарем команды.

По информации источника, Тер Штеген и его агент в ближайшее время должны встретиться с руководством клуба и обсудить положение игрока в клубе. Если желание немца не будет удовлетворено, то летом он может перейти в другой клуб.

Напомним, интерес к Тер Штегену проявляет "Ливерпуль".